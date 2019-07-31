السراج يعترف بتلقي دعم أجنبي

في أول اعتراف رسمي بخرق قرار حظر التسليح المفروض على ليبيا، قال رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج إن قواته اضطرت لتلقي الأسلحة من دول أخرى كدعم لها وهي في حالة دفاع عن النفس.

وأضاف السراج في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “نحن نتعاون مع الدول الصديقة وفقا لما نراه مناسبا لحماية أهلنا والدفاع عن شرعية حكومة الوفاق”.

وقال السراج إن القتال الدائر في طرابلس منذ 4 أشهر يُقارب على الانتهاء بهزيمة الجيش الوطني على يد قوات الوفاق، مُشيراً إلى أن بوادر انتهاء الحرب باتت واضحة.

واتهم رئيس المجلس الرئاسي الجيش الوطني بمُحاولة تقويض العملية السياسية في ليبيا، من خلال الهجوم الذي شنته قواته على طرابلس في أبريل الماضي.

ولفت السراج إلى البيانات التي تدعو إلى وقف الحرب المُشتعلة في طرابلس، مُؤكداً أن جميعها تعترف بأنه لا حل عسكريا في ليبيا، وأن عجلة العملية السياسية في البلاد لابد أن تدور.

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