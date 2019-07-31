تقودها امرأة أفريقية…ضبط عصابة تمتهن الدعارة وبيع المؤثرات العقلية في بنغازي

أخبار ليبيا24

فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بنغازي ضبط عصابة من الجنسية الأفريقية والجنسية البنغلاديشية تقودها امرأة أفريقية تمتهن الدعارة والخمر والمخدرات.

وأضافت الإدارة أن معلومات وردت لأعضاء التحريات في الفرع عن امرأة من الجنسية الأفريقية تقود تشكيل عصابي من الجنسية الأفريقية والجنسية البنقلاديشية حيث يقومون بممارسة(الدعارة) والأتجار بالمواد المخدرة وتصنيع الخمور المحلية نوع قرابة داخل مقر سكنهم بمنطقة الرحبة.

وأكدت الإدارة أنه تم إعداد كمين محكم لهم ومداهمة المكان حيث تم ضبط مصنع لتصنيع الخمور المحلية نوع قرابة وبلغت الكمية المضبوطة من الخمور المحلية حوالي (500) لتر من الخمور وعدد(3) قطع من مخدر الحشيش جاهزة للبيع وعدد(2)قرص مخدر ومؤثرات عقلية نوع ترمادوال وأقراص منشطة جنسيآ (فياغرا ) وعدد من الواقيات التى تستخدم أثناء ممارسة الدعارة.

وأشارت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بنغازي إلى أنه تم اتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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