أجرت فرقة الصيانة السريعة التابعة لدائرة توزيع حي الأندلس يوم الثلاثاء الموافق2019/7/30م بإجراء أعمال الصيانة على خط 30 التبغ محطة رجب اوحيده بمنطقة الدريبي وتنفيذ وصله ض ع حجم 240.

