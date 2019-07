«اليونيسيف» تصدر بيانًا شديد للهجة بشأن الأطفال

المتوسط:

قامت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، بالإعراب عن قلقها تجاه قصف مدرسة ثانية في طرابلس في حي تاجوراء، في أقل من 48 ساعة، وحرمان حوالي 1٬300 طالب وطالبة من استئناف تعليمهم بعد العطلة الصيفية في أوائل سبتمبر 2019.

وأشارت المنظمة، إلى أنها تشعر بالقلق من أن طبيعة النزاع قد تغيرت وتزايد وضع الأطفال وأسرهم في خط المواجهة ففي 29 يوليو، تعرضت مدرسة “بن الاشهر” للقصف ما تسبب في أضرار بالغة في 10 فصول وثلاثة معامل وثمانية مكاتب إدارية.

