البيضاء 31 يوليو 2019 (وال) – عقد الاجتماع الدوري الثاني لمدراء إدارات التعاون الدولي بالوزرات والهيئات والمؤسسات بالحكومة الليبية المؤقتة أمس الثلاثاء، تحت شعار “الشراكة والتشبيك نجاعة وفاعلية “بقاعة اجتماعات وزارة التعليم في مدينة البيضاء.

وكان هذا الاجتماع تحت إشراف وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة وبحضور وزير التعليم الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز.

هذا وقد تم ـ خلال الاجتماع ـ إعداد مقترحات وتوصيات حيال البنود التي تم مناقشتها خلال الاجتماع الأول الذي انعقد بتاريخ 25 يونيو 2019.

كما تم مراجعة كافة الاتفاقيات المبرمة بين ليبيا والدول الأخرى وتزويد وزارة الخارجية والتعاون الدولي بصور من هذه الاتفاقيات، إلى جانب إعداد تصور شامل لتحديد آفاق التعاون المستقبلي بين ليبيا والدول الأخرى. (وال – البيضاء) رس

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