المحكمة الجنائية تحدد يوم الخامس من نوفمبر المقبل موعدا لمحاكمة “الإرهابي” هاشم العبيدي

لندن 31 يوليو 2019 (وال) – أعلنت السلطات البريطانية أن هاشم العبيدي، المُتهم بالتخطيط لتنفيذ هجوم أرينا مانشستر، سيخضع للمُحاكمة في الخامس من نوفمبر المُقبل بالمحكمة الجنائية “أولد بيلي” في لندن، وسيترأس المُحاكمة القاضي جيريمي بيكر.

ويُواجه العبيدي تهماً تتعلق بمُساعدة شقيقه سلمان في قتل 22 شخصاً بينهم 7 أطفال بتفجير إرهابي استهدف حفلاً كانت تُحييه المغنية “أريانا غراندي” بمانشستر في الـ22 من مايو 2017.

وفجر سلمان في نهاية الحفل سترة ناسفة، أسفرت عن مقل 22 شخصاً وإصابة 260 آخرين، في أكبر هجوم إرهابي شهدته بريطانيا منذ أعوام.

وقالت الشرطة البريطانية إن هاشم العبيدي، يواجه تهما بالقتل والشروع في القتل والتآمر لتنفيذ تفجير من شأنه تهديد حياة الناس.

وفي الثامن عشر من يوليو الجاري، مثل هاشم أمام محكمة في لندن بعد يوم فقط ترحيله من ليبيا، ونفى كل التهم المُوجهة إليه، كما قال إنه لم يعترض على إعادته إلى بريطانيا لأنه أراد إثبات براءته.

يُشار إلى أن المُحامي المُكلف بمُتابعة قضية عائلات ضحايا تفجير مانشستر أرينا، قد كشف مؤخراً عن معلومات جديدة قد تُغيّر من مجرى التحقيقات التي بدأتها بريطانيا منذ وقوع التفجير.

المُحامي “جون كوبر” أكد في حديث نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن التحقيق في الحادث المأساوي قد يُحرج الأجهزة الأمنية وأجهزة الشرطة في البلاد.

ويمتلك “كوبر” أدلة حسّاسة تخص القضية لم يكشف عنها بعد، قائلا إنها “مواد مهمة تكشف أوجه القصور في أجهزة الأمن وخدمات الطوارئ وغيرها”.

ومن المُتوقع أن يعرض مُحامي عائلات الضحايا الأدلة التي بحوزته في جلسة الاستماع المُقبلة لنتائج التحقيقات، التي من المقرر عقدها في أبريل من العام المقبل، فيما ستعقد جلسة استماع أخرى قبل التحقيق في السادس من سبتمبر. (وال – لندن) ع ع

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