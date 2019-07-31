رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الليبية المؤقتة يستقبل عميد بلدية إجخرة

شحات 31 يوليو 2019 (وال) – استقبل رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الليبية المؤقتة الكابتن محمد علي عبد القادر، أمس الإثنين عميد بلدية إجخرة أحمد موسى بمقر الهيئة بمدينة شحات.

هذا وقد عقد اجتماع موسع بمكتب رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل، بحضور مدير إدارة شؤون الطريق والنقل المهندس محمد حمد، وذلك لمناقشة سير عمل المشروعات بالبلدية والمشاريع التي أشرفت على انجازها إدارة الطرق.

وتطرق الحاضرون إلى احتياجات البلدية، حيث نوقش ـ خلال الاجتماع ـ العديد من المواضيع التي تخص البلدية فيما يخص الطرق والبنية التحتية بين الطرق المنجزة، والتي لا تزال قيد الإنجاز ومستجدات البلدية واحتياجاتها.

وفي السياق ذاته أكد الكابتن محمد علي عبد القادر، أن مصلحة الدولة وتطوير مرافقها من ضمن الاختصاص الأصيل لعمل الهيئة، مشيراً إلى دور البلدية فعال في إعداد التقارير عن احتياجاته لمساعدة الهيئة على وضع الخطط الاستراتيجية المستقبلية والعمل على تنفيذها.(وال – شحات )رس

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