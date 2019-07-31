وزيرا الدفاع المصري والأمريكي يناقشان مكافحة الإرهاب والوضع في ليبيا والأمن الحدودي والبحري

واشنطن 31 يوليو 2019 (وال) – قال كبير المتحدثين في البنتاجون “جوناثان هوفمان”، إن وزيري الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، ناقش مع نظيره المصري الفريق أول محمد زكي مجموعة واسعة من قضايا الدفاع، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأمن الحدودي والبحري، والمساعدة الأمنية، والتعاون الأمني.

ووفقا لما جاء في بيان لوزارة الدفاع الأمريكية، ذكر هوفمان أن مناقشات الوزيرين تضمنت سبل توسيع نطاق التعاون العسكري ومعالجة المخاوف الأمنية في المنطقة، بما في ذلك التهديدات المنبثقة عن الوضع في ليبيا والإرهابيين في سيناء وإيران.

وأكد إسبر التزام الولايات المتحدة بشراكتها الاستراتيجية والتعاون العسكري مع مصر، مشيرًا إلى أن دور مصر المحوري، هو حصن ضد حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وذكر البيان، أن مباحثات الوزيرين جاءت لتأكيد العلاقة الدفاعية التي تربط بين الولايات المتحدة ومصر.

كما شكر الوزير إسبر الفريق أول زكي على جهوده لتنشيط العلاقات الثنائية والتعاون في مواجهة التهديدات الأمنية.

ويعد هذا أول اجتماع ثنائي لوزير الدفاع الأمريكي مع شريك أجنبي منذ تسلمه مهام عمله الجديد في البنتاجون. (وال – واشنطن) ع ع

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