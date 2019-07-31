داخلية الوفاق: سالفيني شكر باشاغا على مجهودات الوفاق لصد عدوان حفتر على طرابلس

ليبيا – إجتمع العضو المقاطع لمجلس النواب ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا أمس الثلاثاء بالسفير الإيطالي المعتمد لدى ليبيا جوزيبي قاليماردي لمناقشة الأوضاع الامنية التي تمر بها البلاد.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق إلى المجهودات التي تقوم بها وزارة الداخلية والمتمثلة في إدارة أمن السواحل من حماية للسواحل الليبية خاصة فيما يتعلق بمسألة الهجرة غير الشرعية.

وتلقي باشاآغا خلال الإجتماع اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني أعرب فيه (بحسب داخلية الوفاق ) عن شكره وامتنانه لمجهودات حكومة الوفاق وما تقوم به من جهد من أجل صد ما وصفه بـ”العدوان على العاصمة طرابلس الذي ينفذه حفتر ومليشياته ” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

وذكر وزير الداخلية الإيطالي ان الهجوم على العاصمة طرابلس يجب أن يتوقف ، مشدداً على ضرورة أن تتوقف الدول التي تتدخل في الشأن الليبي من أجل إستقرار ليبيا.

وأكد سالفيني ان حكومة إيطاليا ستبذل قصارى جهدها من أجل الضغط على دول الاتحاد الأوروبي كي يكون موقفها عادلا وإيقاف الهجوم على العاصمة طرابلس ،مشيراً إلى أن حكومة بلاده ستكون اكثر صرامة خلال الاجتماع القادم الذي سيعقد مع دول الاتحاد الأوروبي من أجل وضع حد لما وصفه بـ” العدوان على العاصمة” حسب داخلية الوفاق.

وبدوره،قال باشاآغا :”إننا مع الحوار ولا نرفض الحوار والشرق الليبي لا يمثله حفتر” حسب قوله.