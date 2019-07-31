دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث أوضاع الدائرة الفرعية مسيحل – السايح – اسبيعة في اجتماع مع سيادة النائب عن الدائرة

قرنادة 31 يوليو 2019 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء سير العمل، بعدد من بلديات محيط طرابلس في المنطقة الغربية، والمختنقات التي تعاني منها هذه البلديات وذلك خلال اجتماع عقده مع سيادة عضو مجلس النواب عن دائرة الدائرة الفرعية (مسيحل – السايح – اسبيعة) السيد علي مفتاح عمر المجدوب.

وناقش دولته خلال الاجتماع الذي عقده مع سيادة النائب في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، وحضره السيد رضا فرج الفريطيس، أوضاع بلدية سوق الخميس – مسيحل، والسايح، واسبيعة، إضافة إلى العواتة، من كافة النواحي الخدمية والإنسانية، وسير العمل بها.

كما ناقش الاجتماع الذي حضره مدير إدارة المتابعة وتقييم الآداء بديوان مجلس الوزراء السيد رضا فرج الفريطيس، آليات حلحلة كافة المختنقات التي تعاني منها تلك الدائرة، وعلى رأسها حل مشكلة مكب القمامة بمنطقة سيدي السايح، وكيفية حل مشكلة المياه بمنطقة العواتة.

وأصدر دولة رئيس مجلس الوزراء تعليماته بحصر كافة متطلبات هذه البلديات، تمهيدا لاستصدار القرارات اللازمة للبدء في مختلف المشاريع الخدمية التي من شأنها تذليل الصعاب أمام المواطن. (وال – قرنادة) ع ع

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