اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان تعقد اجتماعها الرابع

اجتمعت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء 31 يوليو2019م بمكتب خالد أبو صلاح الحسناوي وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان رئيس اللجنة وحضور أعضائها.

واستعرضت اللجنة الأعمال التي قامت بها خلال المدة الماضية من خلال الملاحظات المدرجة في تقاريرها المعدة بالخصوص والتقارير المقدمة من فريق رصد انتهاكات حقوق الإنسان بوزارة العدل.

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها، المشاكل والانتهاكات التي يتعرض لها النازحون، جراء الحرب الدائرة في طرابلس، والحرص على تقليلها ومحاولة السيطرة عليها داعية إلى ضرورة تكاثف جهود كافة الجهات ذات العلاقة وتوحيد العمل لضمان الحقوق الأساسية للمتضررين والنازحين، كما ناقشت اللجنة سير أعمال توثيق الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها.

وأكد رئيس اللجنة أنه قد تم إحالة تقاريرها المتضمنة للنتائج والمقترحات والتوصيات التي أعدتها إلى المجلس الرئاسي.

يشار إلى أن اللجنة المشتركة قد شكلت بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (735) لسنة 2019 وتضم في عضويتها مندوبين من عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة.

