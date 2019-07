تدريبات للمرشحين لانتخابات بلديات طرابلس

المتوسط

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، أن المعهد الديمقراطي الوطني سيقوم بتنظيم تدريب للمرشحين المحتملين الذين يرغبون في الترشح لانتخابات بلديات طرابلس.

وأوضحت اللجنة عبر صفحتها على فيسبوك، أن المعهد سيقوم بتزويد المرشحين المحتملين بتدريب خاص بالحملات الانتخابية وسيتضمن أيضاً عدة موضوعات منها التخطيط للحملة الانتخابية، صياغة رسالة الحملة، كيفية إدارة فريق الحملة، كيفية التواصل مع الناخبين، نبذة عن اجراءات الترشح.

