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تدريبات للمرشحين لانتخابات بلديات طرابلس

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، أن المعهد الديمقراطي الوطني سيقوم بتنظيم تدريب للمرشحين المحتملين الذين يرغبون في الترشح لانتخابات بلديات طرابلس.

وأوضحت اللجنة عبر صفحتها على فيسبوك، أن المعهد سيقوم بتزويد المرشحين المحتملين بتدريب خاص بالحملات الانتخابية وسيتضمن أيضاً عدة موضوعات منها  التخطيط للحملة الانتخابية، صياغة رسالة الحملة، كيفية إدارة فريق الحملة، كيفية التواصل مع الناخبين، نبذة عن اجراءات الترشح.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • من قبل قلنالكم موضوع الصناديق هذا متاع حادي بادي ،،، مايمشيش معانا الليبيين غير تضييع وقت بس .
    انتخبوا عن طريق رفع الابدي في الاجتماعات خير والاختيار يتم على مؤهلات الشخص مهما يكن حتى خريجين جامعات ليبيين يترشحوا – وبرفع الإبادي والسيرة الذاتية الشخص المترشح ،
    اما موضوع الصناديق هذا ما يمشيش وضعه في ليبيا …
    المشكلة تجربوا وتفشلوا وتعاودوا نفس الغلط من جديد .. سبحان الله حتى العيل لما بخبطه الكهرباء مرة. معادش يقرب أيده عالبريزة مرك ثانية .
    وأنتم قاعدين تحفروا فخندق مظلم . ما يجيب غير الكذب والخنبة وضياع الوقت .

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