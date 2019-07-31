“تسجيل صوتي” يوقع بدبلوماسي ليبي في القاهرة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي “تسجيل صوتي” يبتز فيه دبلوماسي ليبي قدم نفسه كرئيس للمندوبية الليبية في القاهرة، سيدة مصرية تعمل في إحدى المكاتب التابعة له.

وقالت عدة حسابات بمواقع التواصل إن التسجيل المسرب يعود للسفير صلاح الشماخي، غير أن الأخير لم يعلق أو ينفي حتى الساعة صحة ما نسب إليه.

ويبتز الدبلوماسي الليبي في المكالمة الهاتفية، “السيدة المصرية” بشكل يكاد يكون مرتبا من طرفها للإيقاع به، إذا تحاول التأكيد من خلال المكالمة في أكثر من مرة على مكان المندوبية ومحل إقامتها الحالية في فندق “النيل هيليتون” والدائمة في الشيخ زايد.

ويتخلل المكالمة حديث من الدبلوماسي الليبي “يخلو من الاحترام”، على عكس ما يجب أن يكون عليه نظرا لحساسية منصبه وتمثيله لليبيا في الخارج، وليعكس بهذا التصرف صورة سيئة تنم عن عدم فهمه لدوره الحقيقي وتعطي انطباعا بأن السياسيين الليبيين يسهل اختراقهم واستدراجهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية