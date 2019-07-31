جولة تفقدية لمراقبة تعليم ترهونة ومتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية بالبلدية

ترهونة 31 يوليو 2019(وال)- قام مدير مكتب الامتحانات بمراقبة تعليم ترهونة، مفتاح النفاتي ميلاد، رفقة مدير مكتب العلاقات العامة بالمراقبة صالح أبوزيد؛ بجولة تفقدية صباح اليوم الأربعاء لمقر لجنة امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمدرسة صلاح الدين.

ورافق الزوار خلال الجولة مدير المدرسة حامد عبدالسلام منصور ورئيس وأعضاء لجنة المراقبة بالمدرسة، وشملت الجولة مقر لجنة امتحانات الشهادة الثانوية العامة بالمدرسة وكافة لجان الامتحانات بها.

وحول هذه الجولة، صرح مدير مكتب الامتحانات بمراقبة تعليم ترهونة الأستاذ مفتاح النفاتي لفريق ترهونة الإعلامي، بأن سير امتحانات الشهادة الثانوية ببلدية ترهونة تسير بشكل جيد .

وأشار إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية ببلدية ترهونة بلغ (2381) طالب وطالبة على مستوى ترهونة ، بالإضافة إلى طلبة المنازل البالغ عددهم (150) طالب وطالبة، وكذلك الطلاب النازحين من عدة مناطق بطرابلس البالغ عددهم (180) طالب وطالبة.

وأشاد النفاتي بكافة الجهود المبذولة من قبل مراقب التعليم والعاملين بمكتب الامتحانات و رؤساء وأعضاء لجان مراقبة الامتحانات وكذلك تعاون الغرفة الأمنية المشتركة ترهونة طيلة فترة الامتحانات،متمنيا النجاح والتوفيق لكافة الطلاب.( وال- ترهونة) س ع / ع ع

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