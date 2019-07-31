مليشيات مصراتة تخطف رجل مسن في منطقة القره بوللي

ترهونه 31 يوليو 2019(وال)- يعاني أهالي مدينة ترهونة في هذه الفترة من الخطف من قبل مليشيات السراج، التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية وسبب الخطف هو الهوية .

وتعد هذه الأفعال جريمة أخرى تضاف إلى الجرائم التي ترتكبها مليشيات مصراتة ؛ وآخرها ما حدث اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ الواحد والثلاثين من يوليو الجاري، المتمثلة في خطف رجل مسن في إحدى محطات الوقود بمدينة القره بوللي، والأمر راجع إلى هويته .

ووسط شجب كافة أطياف مدينة ترهونة من مكونات اجتماعية ورسمية لهذه الأفعال التي لاتمت للإنسانية بصلة، وتدين هذه الأفعال الشيطانية التي تقوم بها المليشيات، للضغط على أهالي مدينة ترهونة، التي أصبحت وستظل الشوكة التي تتكسر عليها مخططات تقسيم الوطن وضرب النسيج الاجتماعي الليبي.

ودعت مكونات ترهونة كافة المنظمات الدولية والمحلية، أن تضع حدا لمثل هذه الأفعال، وتدعو المنظمات لزيارة مدينة ترهونة للوقوف على مثل هذه الأفعال التي تم توثيقها.

وعبرت المكونات الاجتماعية في ترهونة عن رغبتها في أن يصل صوتها هذا لكل الإخوة في كافة ربوع ليبيا، الذي يحمل فضائع هذه الأفعال الإجرامية وعن الحصار الخانق الذي تفرضه مليشيات الظلم عليها،علما بأن عدد سكانها يتجاوز200000 ألف نسمة.(وال – ترهونة) س ع / ع ع

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