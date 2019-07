انطلق من مطار الزنتان المدني الفوج الأول لحجاج بيت الله الحرام، متجهين إلى مطار بنينة الدولي ومنه إلى البقاع المقدسة.

ويضم وفد الحجاج عددا من أسر شهداء الجيش الليبي، والتي يبلغ عددها أربعا وثمانين أسرة، حيث جرى توديع الوفد بحضور آمر المنطقة العسكرية بالجبل الغربي اللواء إدريس مادي ورئيس الهيئة العامة للمواصلات بالحكومة المؤقتة.

