إعانة مالية لبعض منتسبي “داخلية الوفاق”

يعتزم صندوق الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية منح إعانة مالية بقيمة 500 دينار ليبي لمنتسبي وزارة الداخلية بحكومة الوفاق من ذوي الدخل المحدود والذين تحال اشتركاتهم الشهرية إلى صندوق الرعاية الاجتماعية

ووفق بيان لـ”داخلية الوفاق”، فإن شروط منح الإعانة تتمثل في أن يكون طالبها متزوجا، وأن يكون ممن يتقاضون صافي مرتب 700 دينار فما دون، وتوفر شهادة مرتب ورسالة من جهة العمل، وتقديم شهادة الوضع العائلي صادرة من السجل المدني.

ودعا الصندوق الجهات المتقيدة بدفع الاشتراكات الشهرية إحالة قوائم بالمستهدفين مرفقة بكافة المستندات المطلوبة “نـسخ أصـلية” قبل حلول عـيد الأضحى بأسبوع.

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