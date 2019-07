للمطالبة بتسييل مرتباتهم.. مستخدمو شركتي الأشغال العامة والبناء والتشييد ينظمون وقفة احتجاجية

نظم عمال شركة الأشغال العامة ببنغازي، والشركة العامة للبناء والتشييد، وقفة احتجاجية للمطالبة بتسييل مرتباتهم، وإدراجها في بند الميزانية للعام الجديد.

وتوجه المحتجون إثر الوقفة في حافلات إلى مقر الحكومة بالبيضاء، حيث تلوا بيانا طالبوا فيه رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ورئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، بصرف مرتباتهم المتأخرة لمدة سبعة أشهر، مؤكدين أنهم سيواصلون الاعتصام أمام مقر الحكومة بقرنادة، وأمام المجلس البلدي بنغازي، إلى حين استلام مرتباتهم.

