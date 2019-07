رئيس  ديوان المحاسبة يزور المصرف التجاري الوطني بمدينة البيضاء

قام رئيس ديوان المحاسبة بزيارة عمل رسمية للإدارة العامة لمصرف التجاري الوطني بمدينة البيضاء، رفقة آدم صالح بوصخرة، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة المالية بالمجلس ، د. عقوب عبدالله عقوب، مدير مكتب الجودة وتقيم الأداء بديوان المحاسبة، عبدالمنعم رزق الله رقص، مدير مكتب رئيس الديوان، خالد الطيب، مدير مكتب الإعلام والتعاون الدولي بديوان المحاسبة.

واجتمع الرئيس خلال الزيارة بمدير عام مصرف التجاري الوطني الصديق محمد خنفر و مدراء الإدارات العامة والمكاتب بالمصرف.

واستمع الرئيس والوفد المرافق له لشرح حول آلية عمل مصرف واختصاصات مختلف الإدارات وفق الهيكل التنظيمي المقترح، والخطط الاستراتيجية الطموحة لتطوير عمل المصرف ومختلف المشاريع التي تحت الإنجاز .

وأبدى الرئيس جملة من الملاحظات حول الهيكل التنظيمي والخطة الاستراتيجية والمراجعة الداخلية والصرافة الإسلامية التي من شأنها تعزز من كفاءة و فاعلية المصرف.

