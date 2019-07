عدل الوفاق تتابع تنفيذ مشاريعها التنموية

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق متابعة تنفيذ برامج خطتها التنموية التي تهدف إلى تحسين المرافق العدلية ، حيث باشرت إدارة التخطيط بالوزارة في تنفيذ مشروع صيانة وتجديد البيت الوظيفي ونادي القضاة بمدينة مصراتة حيث تشمل الأعمال تجديد الأرضيات والحوائط لكافة المرافق بهما بعد اعتماد العينات المطلوبة.

كما يتضمن العمل بحسب بيان رسمي للوزارة، تغيير الأبواب والنوافذ وتجديد شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وقد وصلت نسبة الانجاز في هذا المشروع 20% و من المقرر تسليمه خلال تسعين يوما من بداية العمل حسب العقد المبرم مع الشركة المنفذة.

