بالفيديو: سلامة: هناك دول لا تريد أن يكون مجلس الأمن فاعلا بشأن الأوضاع في ليبيا خلال هذه المرحلة

قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة إن «هناك دول لا تريد أن يكون مجلس الأمن فاعلا بشأن الأوضاع في ليبيا خلال هذه المرحلة»، مشيرا إلى أن هناك «دول منحازة لأطراف» الأزمة في ليبيا.

ونوه سلامة في مقابلة مع قناة «ليبيا الأحرار» أذيعت ليل الأربعاء، إلى أن «تقرير فريق الخبراء» التابع للأمم المتحدة المعني بليبيا سيعلن «عن معلومات مفصلة عن قصف مقر إيواء المهاجرين في تاجوراء بينها نوع الطائرة وإحداثيات القصف».

وحول حادثة خطف عضوة مجلس النواب سهام سقيوة أكد سلامة على أن البعثة «لن تقبل بالسكوت عن خطف سرقيوة والمساس بحصانة النائب أمر غير مقبول».

ولفت سلامة إلى أن الأمم المتحدة «متأكدة من خلو المستشفيات الميدانية حول طرابلس من الأعمال العسكرية وإذا استمر استهدافها فأننا سنحدد المسؤولين عن القصف».

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