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هدوء حذر في طرابلس.. ومصادر تشير إلى اقتراب معركة الحسم بالعاصمة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

خيّم الهدوء الحذر على جميع محاور القتال في مختلف جبهات القتال بالعاصمة طرابلس، مع سماع اصوات قذائف المدفعية الثقيلة من حين لآخر، فيما تشير مصادر إلى اقتراب معركة الحسم العسكري بالعاصمة.

وقالت مصادر محلية أن اصوات المدفعية الثقيلة تسمع باتجاه منطقة الخلة جنوب العاصمة.

وأشارت المصادر إلى أن الطيران الحربي يحلق في سماء منطقة مشروع الهضبة .

وتوقعت مصادر مطلعة أن يشهد اليوم الخميس تنفيذ هجوم واسع للجيش الوطني في كافة محاور القتال وبالاسلحة الثقيلة.

وبحسب وسائل إعلام فإن مصادر عسكرية مطلعة مُقربة من الجيش الوطني، أكدت أن القيادة العامة تستعد لإصدار أوامرها باقتحام طرابلس قبل حلول عيد الأضحى الذي لم يتبقى عليه سوى أيام معدودة.

حيث عُقد خلال اليومين الماضيين اجتماعاً موسعاً ضم القائد العام للجيش الوطني وقيادات محاور القتال لمُتابعة إدارة عملية تحرير العاصمة والهجوم على مواقع تمركز المجموعات المُسلحة.

وتدور معارك عنيفة جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي بين قوات الجيش الليبي التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات إلى التابعة لحكومة الوفاق.

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تعليقات

  • ساعة الصفر رقم #2 آسف ساعة الصفر رقم #3 هذه المره. الرقم 3 في حد ذاته هو رقم تفائيلي ذو حظ. توا نشوفوا شن يصير المره هاذي. أعتقد أن الجيش الليبي القوي المحترف في الهريبة والانسحاب هاذي المره ممكن يستسلم بكامله اذا لم يهرب

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  • .المهم نذبح قطيع الخرفان المصاريت قى العيد ونصلى فى ساحة الشهداء اما السراق وعصابته يصلوا فى اسطنبول امام بيوت الدعارة المنتشرة هناك خلف الداعرة الصادق الغريانى ابولهب العصر الحديث ومعه ساعده ابوجهل صبى العالمة

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