هدوء حذر في طرابلس.. ومصادر تشير إلى اقتراب معركة الحسم بالعاصمة

خيّم الهدوء الحذر على جميع محاور القتال في مختلف جبهات القتال بالعاصمة طرابلس، مع سماع اصوات قذائف المدفعية الثقيلة من حين لآخر، فيما تشير مصادر إلى اقتراب معركة الحسم العسكري بالعاصمة.

وقالت مصادر محلية أن اصوات المدفعية الثقيلة تسمع باتجاه منطقة الخلة جنوب العاصمة.

وأشارت المصادر إلى أن الطيران الحربي يحلق في سماء منطقة مشروع الهضبة .

وتوقعت مصادر مطلعة أن يشهد اليوم الخميس تنفيذ هجوم واسع للجيش الوطني في كافة محاور القتال وبالاسلحة الثقيلة.

وبحسب وسائل إعلام فإن مصادر عسكرية مطلعة مُقربة من الجيش الوطني، أكدت أن القيادة العامة تستعد لإصدار أوامرها باقتحام طرابلس قبل حلول عيد الأضحى الذي لم يتبقى عليه سوى أيام معدودة.

حيث عُقد خلال اليومين الماضيين اجتماعاً موسعاً ضم القائد العام للجيش الوطني وقيادات محاور القتال لمُتابعة إدارة عملية تحرير العاصمة والهجوم على مواقع تمركز المجموعات المُسلحة.

وتدور معارك عنيفة جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي بين قوات الجيش الليبي التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات إلى التابعة لحكومة الوفاق.

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