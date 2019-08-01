خاص | ننشر مشروع البيان الصحفي المقدم من بريطانيا لمجلس الأمن وإعترضت عليه الولايات المتحدة

ليبيا – تقدمت بريطانيا مساء الأربعاء بتوقيت نيويورك ( صباح الخميس بتوقيت طرابلس ) بمسودة بيان صحفي للدول الأعضاء بمجلس الأمن حول ليبيا عقب يومين من الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي غسان سلامة .

وأكد مصدر دبلوماسي غربي كبير من نيويورك لـ المرصد بأن مشروع البيان وُزع على مكاتب بعثات الدول الأعضاء لوضعه ضمن مايسمى ” الإجراء الصامت ” الذي يمتد لـ 24 يصدر بعدها البيان إذا لم تعترض عليه أي دولة ، إلا أن بعثة الولايات المتحدة رفضته بعد وقت وجيز بطرحه تنفيذاً لتوجيهات من الإدارة في واشنطن .

وجاء هذا المشروع البريطاني والرفض الأمريكي بعد وقت وجيز من مذكرة وجهها محمد سيالة وزير خارجية الوفاق لمجلس الامن طالب خلالها بادانة بعض الجرائم التي قال بأن ما أسماها القوات المعتدية على طرابلس قد إرتكبتها ، ولكن ذات المصدر نفى علمه عن ما إذا كانت بريطانيا ستتقدم بمشروع بيان آخر أو ستتوقف عن هذا الحد .

وتنص مسودة مشروع البيان البريطاني الذي تحصلت المرصد على نسخة منها وترجمتها من الإنجليزية إلى العربية على الآتي :

1. أن يشكر أعضاء مجلس الأمن الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة على إحاطته الإعلامية الأخيرة في 29 يوليو 2019 ويأكدوا مجددا دعمهم الكامل لقيادته وبأن السلام الدائم والاستقرار في ليبيا لن يتحقق الا من خلال الحل السياسي.

2 – أعاد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على الرسائل الواردة في البيان الصحفي للمجلس الصادر في 5 يوليو 2019 ، ولا سيما دعوة جميع الأطراف على وجه السرعة لإلغاء تصعيد الوضع والالتزام بوقف إطلاق النار والعودة بسرعة إلى العملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة.

وقد لاحظ الأعضاء الجهود المستمرة المبذولة من دعم من طرف الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.

3 – رحب أعضاء مجلس الأمن وأعربوا عنه الدعم الكامل للخطوات الثلاث التي حددها غسان سلامة خلال إحاطته المؤرخة 29 يوليو 2019 ، وتبدأ بهدنة بين الطرفين لإعلان عيد الأضحى المبارك الذي سيحل وفق المتوقع بحول 10 أغسطس 2019.

وهذه الهدنة ينبغي أن تكون مصحوبة بتدابير لبناء الثقة بين الطرفين.

4 – أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق من تدهور الوضع الإنساني في ليبيا ، وشددوا على ضرورة قيام جميع الأطراف بحماية المدنيين ، بمن فيهم المهاجرين واللاجئين ، ويذكرون جميع الأطراف بالتزاماتها نحو القانون الدولي.

ودعا الأعضاء كذلك الأطراف إلى السماح بالوصول الكامل للوكالات الإنسانية ، ومطالبة كل الدول الأعضاء القادرة على القيام بذلك لدعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشكل عاجل .

5 – ظل أعضاء مجلس الأمن قلقين بشأن الظروف المروعة في مراكز الاحتجاز الخاصة بالمهاجرين ، ويدعون السلطات الليبية لتنفيذ الإغلاق التدريجي للمراكز دون تأخير.

6. دعا أعضاء مجلس الأمن إلى الاحترام الكامل لحظر توريد الأسلحة من جانب جميع الدول الأعضاء ، تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2441.

ودعوا جميع الدول الأعضاء إلى عدم التدخل فيالصراع أو اتخاذ التدابير التي تفاقم منه .

7 – عزز أعضاء مجلس الأمن أهمية سيادة واستقلال وسلامة أراضي ليبيا.

إنتهت المسودة

المرصد – خاص

الترجمة : خاص – المرصد

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