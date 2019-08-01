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مكاتب الإعلام بمنطقة قمنيس تشارك في دورة الصحافة الإلكترونية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت منطقة قمينس، دورة تدريبية حول الصحافة الإلكترونية، استهدفت المكاتب الإعلامية بالقطاعات التابعة للحكومة المؤقتة، بالمنطقة.

وألقيت المحاضرات خلال الدورة عن الإعلام الجديد التي أصبح تركيزه على المواقع الإلكترونية، وعن كيفية صناعة الخبر وصياغته، إضافة إلى طرق التصوير الفوتغرافي، بالطرق الحديثة.

وأشار المدرب، محمد العزومي، إن الدورة ستساهم في تطوير قدرات المكاتب الإعلامية في القطاعات الحكومية، لكونها تهدف لتعزيز الصحافة الإلكترونية التي أصبحت في المرتبة الأولى من حيث الاطلاع والمتابعة اليومية، في كل العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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