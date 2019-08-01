مكاتب الإعلام بمنطقة قمنيس تشارك في دورة الصحافة الإلكترونية

شهدت منطقة قمينس، دورة تدريبية حول الصحافة الإلكترونية، استهدفت المكاتب الإعلامية بالقطاعات التابعة للحكومة المؤقتة، بالمنطقة.

وألقيت المحاضرات خلال الدورة عن الإعلام الجديد التي أصبح تركيزه على المواقع الإلكترونية، وعن كيفية صناعة الخبر وصياغته، إضافة إلى طرق التصوير الفوتغرافي، بالطرق الحديثة.

وأشار المدرب، محمد العزومي، إن الدورة ستساهم في تطوير قدرات المكاتب الإعلامية في القطاعات الحكومية، لكونها تهدف لتعزيز الصحافة الإلكترونية التي أصبحت في المرتبة الأولى من حيث الاطلاع والمتابعة اليومية، في كل العالم.

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