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رئيس فرع الدعم المركزي يتفقد الدوريات الأمنية ببلدية القربولي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام رئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، بجولة تفقدية على الدوريات التابعة للفرع، بعد تكليفها بتأمين وحماية بلدية القربولي والطريق الساحلي، من الإشارة الضوئية البيفي شرقاًن وحتى وادي ترغت الحدود الإدارية لبلدية القربولي قصر خيار غرباً.

وأوضحت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، عبر صفحتهاعلى الفيسبوك، إن الدوريات والتمركزات الأمنية، تهدف لضبط المطلوبين للعدالة وتسهيل حركة السير للمواطنين ودعم الأجهزة الأمنية، لتأدية مهامها بإشراف مباشر من قبل رئيس الفرع.

ونوّهت الوزارة عبر صفحتها على الفيسبوك، أن هذه البوابات الأمنية مستمرة طيلة 24ساعة، لتأدية المهام الأمنية، ومواجهة أي خرق أمني قد يحدث والتصدي خروقات أمنية تهدد المواطنين وأمن المجتمع.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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