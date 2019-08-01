الجيش الليبي يعلن نتائج عملياته الأخيرة في محاور طرابلس

أعلن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، عن نتائج عمليات الجيش الأخيرة في محاور القتال في العاصمة طرابلس، مشددًا على أنّ قوات الجيش أحرزت تقدمًا في أغلب خطوط التماس مع ميليشيات الوفاق والجماعات الإرهابية.

وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي عقده، يوم الأربعاء، في مدينة بنغازي، أن آمر غرفة العمليات المتقدمة اللواء صالح عبودة أفاد بأنّ ”الميليشيات لم تعد لها قوة فعلية على الأرض، وأنّ كل اعتمادها بات على بعض الطائرات التركية المسيّرة التي جرى إسقاط طائرتين منها“.

ودعا المسماري سكان طرابلس إلى“ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة العامة، والتي تدعو إلى عدم تمكين المسلحين من التوغل داخل الأحياء واتخاذ المدنيين دروعًا لهم“.

كما أشار المسماري إلى ”استمرار الغارات الجوية المكثفة سواء في الليل أو النهار، وتقديم الدعم الجوي للقوات البرية التابعة للجيش، وكذلك استهداف مواقع وتمركزات وغرف عمليات خاصة بالميليشيات“.

وقال إن سلاح الجو قام، ليلة أمس، بتمشيط المنطقة من العزيزية على تخوم طرابلس إلى مدينة غريان، واستهدف عدة مواقع على طول هذا الخط.

وأكد المسماري أن كل المنطقة صارت مسرحًا للمعارك، وتحت نيران القوات المسلحة الليبية، وجرى فرض السيطرة الجوية عليها، وسيتم التعامل بحزم مع أي قوة خارجة عن القانون في هذه المنطقة.

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