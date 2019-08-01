الميهوب يكشف لماذا تأخر حسم الجيش معركة طرابلس؟

قال رئيس لجنة الأمن القومي والدفاع البرلمانية في مجلس النواب طلال الميهوب إن الجيش الوطني تلقى تعليمات مشددة باتباع “قواعد الاشتباك” أثناء عمليته العسكرية لتحرير العاصمة، وهو ما يؤخر فعليا الحسم العسكري في العاصمة منذ أشهر، قائلا إنه من دون احترام عناصر الجيش لهذه القواعد فإن الحسم العسكري سيكون بسرعة كبيرة جدا،.

وأكد الميهوب خلال مقابلة خاصة تبثها قناة “218NEWS” اليوم الأربعاء إلى أن المشير خليفة حفتر بنى مؤسسة عسكرية تقوم على مبادئ الاحتراف العسكري، وهو ما يؤخر الحسم أمام عصابات ليس لها أي مبادئ أو قواعد اشتباك، معتبرا أن استرتيجية الجيش في العاصمة اليوم هي “استنزاف المليشيات”، وإضعافها لتسهيل عملية القضاء عليها في مرحلة قريبة جدا.

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