جهاز الإسعاف تازربو يكشف معلومات عن “جريمة غامضة”

انتشل جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة تازربو، جثة مجهولة الهوية، بعد ورود بلاغ عنها بالقرب من مفترق تازربو، بحوالي 15 كليوا متر.

وأوضح الجهاز إن عملية انتشال الجثة، تمت بالتنسيق مع شرطة النجدة بالمدينة، وقد كشفت التحقيقات الأولية، لبعض المجني عليه، لأربع طلقات في منطقة البطن والرابعة في الفخد الأيمن، ولم تعرف أسباب الجريمة، التي ما زالت التحقيقات متواصلة لكشف الحقيقة.

ونشر جهاز الإسعاف والطوارئ، عبر صفحته على الفيسبوك، صورا للمجني عليه، وبالقرب منه أكياس غريبة الشكل، وجثتين بالقرب منه.

وفي صباح اليوم الخميس، أوضح الجهاز، إنه تمكّن من معرفة هوية الجثة، بعد انتشالها في ساعات متأخرة، ليلة أمس الاربعاء، وهو تشادي الجنسية، واسمه “كالي عبدرحمن رمضان”، ويقطن بلدة ربيانة.

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