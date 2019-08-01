الشيباني يدعو إلى تغليب مصلحة تاورغاء

دعا عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، كل من المجلس البلدي التسييري تاورغاء / بنغازي، والمجلس المحلي تاورغاء / طرابلس إلى تغليب مصلحة تاورغاء.

وقال الشيباني، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “كان المجلس البلدي التسييري طيلة الفترة الماضية في سباق مع الزمن لإعداد خطة متكاملة لإعادة اعمار تاورغاء توضح مراحل تنفيذ المشاريع المستعجلة والقريبة والمتوسطة والبعيدة المدى، شاملة المقايسات وجداول الكميات بما يغطي مبلغ ستمائة مليون دينار ليبي، كما نص عليه قانون ميزانية الطوارئ الصادر عن مجلس النواب للعام 2019، وسيتم عرض ذلك بالتفصيل قريبا في احتفالية خاصة كما سبق وأن اشرت في ادراجي الأخير، في هذه الفترة الحاسمة يتطلب الأمر أن يرتقي المجلسان إلى مستوى التحدي” تحدي النفس والهوى والشيطان” تحدي الواقع المرير والظروف القاسية والاضطلاع بالمسؤولية ونبذ الخلافات بكل أشكالها سياسية واجتماعية وشخصية، قد يكون هناك خلاف على أمور كثيرة في الحياة وهذه سنة الله في خلقه ، “ولن تجد لسنة الله تبديلا” ولكن يجب أن توحدكم المصلحة العليا لبلدتكم الطيبة، لا تختلفوا على ضرورة العودة إلى تاورغاء وإعادة اعمارها من ما لحقها من دمار وخراب وعبث العابثين، يجب التعاون التام والصادق وإزالة كافة العراقيل من أمام أي طرح جاد يهدف إلى تحقيق هذه الغاية. لعلكم بذلك تكونوا جديرين بالثقة ويطمئن اهلكم وترفعون معنوياتهم وتثبتون أنكم ارتقيتم إلى مستوى المسؤولية ووضعتم الخلافات التي يغدي اغلبها الوهم وسوء الظن جانبا عندما ينادى المنادي “حي على الفلاح “، وها انا اناديكم حي على خير العمل، وستدون الأجيال ذلك”.

ودعا الشيباني، إلى اجتماع تقابلي يضم المجلسين تتم فيه دعوة أعضاء المجلس المحلي لحضور الاحتفالية وكذلك الخبراء والأكاديميين، ويتناول ايضا مناقشة استراتيجيات الاعمار بصفة عامة لتوحيد الرؤية حولها، واستعراض المشاريع المدرجة بالخطة التي أعدها المجلس البلدي التسييري مقارنة بالمشاريع المعدة من قبل لجنة إعادة اعمار تاورغاء المشكلة بقرار المجلس الرئاسي، حتى يتسنى القيام بالتعديل اللازم تفاديا لأي تضارب بين المشاريع المدرجة قد نضطر لتعديله في مراحل قادمة يضيق فيها الوقت، معربا عن أمله في أن يكون هذا اللقاء فاتحة خير وبداية عودة الوعي وتحكيم العقل وفتح صفحة تعاون وتفكير عقلاني حكيم لصالح البلاد يرتقي إلى مستوى توقعات وطموحات أهلها حتى يعم الاستقرار ويتم اجراء انتخابات بلدية تاورغاء.

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