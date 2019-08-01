الحاسية: عدم ذكر الإتفاق السياسي في إحاطة سلامة هو سبب إمتعاض مجلسي الدولة والرئاسي

ليبيا – قال عضو التكتل المدني الديمقراطي عاطف الحاسية إن السبب الرئيسي وراء امتعاض مجلسين الدولة والرئاسي من إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الأخيرة أمام مجلس الأمن لأنها لم تأت على ذكر الشرعية الدولية التي يتمسك بها المجلسان كما أنها لم تأت على ذكر الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات عام 2015.

الحاسية أوضح في تصريحات لبرنامج “LIVE” الذي يبث على قناة “218NEWS” أمس الأربعاء أن هناك حقائق ذكرها سلامة في إحاطته الأخيرة أغضبت الرئاسي والدولة منها استعمال مطار معيتيقة لأغراض عسكرية وكذلك الحديث عن انتهاكات لحقوق الإنسان في مدينة غريان بعد سيطرة قوات الوفاق عليها.

وحول ردة فعل سلامة،ذكر الحاسية أن سلامة لن يلتفت أو يركز على هذه المواقف لأنه لا يهدف إلى إرضاء الأطراف،مضيفاً أن السراج غير قادر على استخدام سلطاته حتى داخل المجلس الرئاسي،مرجحاً أن تكون رسالة الاستدعاء قد صدرت من عضوي المجلس العماري زايد وعبد السلام كاجمان.

عضو التكتل المدني أعتبر أن المجلس الرئاسي أصبح عبارة عن بوق وأداة للجماعات المسلحة المتفرعة بطريقة وصفها بالغريبة وهي مزيج من مجموعات إجرامية نفعية أيديولوجية.

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