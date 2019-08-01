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تعاون أمني بين شرطة جالو واجدابيا يطيح بلص‎ هارب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قامت وحدة التحري والقبض بمركز شرطة جالو بإلقاء القبض على  أحد العمال الأجانب كان يختبئ داخل مدينة جالو، بعد ورود بلاغ من قبل مركز شرطة اجدابيا.

رئيس وحدة الإعلام بمديرية أمن جالو ، نائب ضابط – حسن علي عوض – قال في تصريح لـ ( بوابة افريقيا الاخبارية ) اليوم الأربعاء ، ان المدعو ( ع . م . د ) تشادي الجنسية ، متهم بسرقة مبلغ مالي من أحد المواطنين بمدينة اجدابيا ويقدر بحوالي 15000 دينار ليبي ، بالإضافة إلى قطع غيار شاحنة تقدر قيمتها بحوالي 10000 دينار ليبي ، ثم لاذ بالفرار إلى مدينة جالو بغرض الاختباء إلى حين مغادرتها متجهاً إلى مدينة الكفرة ، موضحاً بأنه قد تم تسليمه إلى مركز شرطة اجدابيا كجهة اختصاص في قضية السرقة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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