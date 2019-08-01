السفير الإيطالي يزور مقر رئاسة أركان القوات البحرية

أجرى السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو جريمالدي، جولة تفقدية بمقر رئاسة أركان القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، الأربعاء، في أول زيارة له للمكان منذ تسلمه مهامها رسمياً.

ورافق جوزيبي خلال زيارته عناصر من الملحق العسكري الإيطالي بالسفارة، وكان في استقباله رئيس أركان القوات البحرية، لواء بحار عبدالحكيم بوحولية، وآمر جهاز حرس السواحل عميد مهندس عبدالله تومية، إلى جانب عدد من ضباط البحرية.

وعقب الاستقبال، تحدث السفير الإيطالي عن أهمية التعاون والتنسيق الليبي الإيطالي فيما يخص التحدّيات البحرية المُشتركة، وعلى رأسها أزمة الهجرة غير الشرعية.

وقالت رئاسة أركان القوات البحرية أن جريمالدي أثنى على دور البحرية الليبية في التصدّي لتدفقات الهجرة، لافتاً إلى أنها أثمرت بانخفاضها نحو إيطاليا بنسبة تصل إلى 55%، حسب وصفه.

وفي ختام الزيارة، أكد السفير الإيطالي ورئيس أركان القوات البحرية على توثيق التعاون الليبي الإيطالي لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية فيما يخص المصالح المشتركة بين الطرفين.

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