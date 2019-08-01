تفاصيل لقاء معيتيق مع السفير الإيطالي بطرابلس

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الخميس، سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو قريمالدي، لبحث الملفات المتعلقة بالتعاون بين البلدين في عديد المجالات لاسيما الاقتصادي والأمني وملف الهجرة غير الشرعية والخطوات التي يجب اتخاذها لحل الملف بشكل نهائي.

وأكد السفير الإيطالي خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء، حرص حكومة بلاده على وقف الاشتباكات في العاصمة طرابلس الذي استهدف المدنيين، مشيرا للقصف الذي طال مركز إيواء المهاجرين واعتبره خرق للأبعاد الإنسانية والأمنية.

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