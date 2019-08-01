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تفاصيل لقاء معيتيق مع السفير الإيطالي بطرابلس

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الخميس، سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو قريمالدي، لبحث الملفات المتعلقة بالتعاون بين البلدين في عديد المجالات لاسيما الاقتصادي والأمني وملف الهجرة غير الشرعية والخطوات التي يجب اتخاذها لحل الملف بشكل نهائي.

وأكد السفير الإيطالي خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء، حرص حكومة بلاده على وقف الاشتباكات في العاصمة طرابلس الذي استهدف المدنيين، مشيرا للقصف الذي طال مركز إيواء المهاجرين واعتبره خرق للأبعاد الإنسانية والأمنية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • هذا الفرخ السراق الحقير لا يحمل اي صفه. انه عميل و خائن و لكن باذن الله نهايته قربت هالعرص. عيله شوهت اشراف مصراته

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