“معيتيق” يبحث مع سفير دولة إيطاليا ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي ” أحمد عمر معيتيق “ظهر اليوم الخميس، سفير دولة إيطاليا لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو قريمالدي”.

وتناول اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء، الملفات المتعلقة بالتعاون بين البلدين في عديد المجالات لاسيما الاقتصادي والأمني و ملف الهجرة غير الشرعية والخطوات التي يجب اتخاذها لحل الملف بشكل نهائي.

بدوره أكد السيد “جوزيبي بوتشينو”، حرص حكومة بلاده لوقف احداث العاصمة الليبية طرابلس.

