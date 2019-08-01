القبض على شخص قام باستيراد “ماكنة” لخراطة ونسخ مفاتيح السيارات دون تصريح أمني ببنغازي

بنغازي 01 أغسطس 2019 (وال) – تمكنت عناصر قسم التحريات بالإدارة العامة للبحث الجنائي من القبض على شخص قام باستيراد “ماكنة” لخراطة و نسخ مفاتيح السيارات “المشفرة والعادية” دون تصريح أمني .

وأكد مدير المكتب الإعلامي بالإدارة مساعد ضابط وليد العرفي، القبض الشخص الذي قام بجلب “الماكنة” بعد ورود معلومة من مصادر خاصة لإدارة البحث عن الحادثة .

وكشف العرفي – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – أن عناصر التحريات قاموا بنصب كمين للشخص، بعد أن وصلت إليهم معلومة تفيد بتورطه في ذلك، فقاموا بانتظاره أمام مقر شركة الشحن، وتم القبض عليه .

ولفت مدير المكتب الإعلامي إلى أن الجاني اعترف بشراء هذه “الماكنة” من سوق السوداء بإمارة دبي، وجلبها إلى مدينة بنغازي، لاستخدمها في أعمال سرقة السيارات .

وذكر العرفي، أن المتهم اعترف أنه على علاقة بعصابة أخرى في طرابلس، تمتهن نفس الجريمة ولديها نفس الماكينة وتقوم بسرقة السيارات في طرابلس وتهريبها لبنغازي، ويقوم هو ببيعها . (وال – بنغازي) ع ع

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