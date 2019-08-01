عقب تجدد الاشتباكات..الكشف عن تطورات الأوضاع في جنوب طرابلس

تجددت ظهر اليوم الخميس، المناوشات بين قوات الجيش الليبي وقوات الوفاق بمناطق عين زارة، وخلة الفرجان، جنوب العاصمة طرابلس.

من جهته كشف مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش، في تصريح خاص لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن جميع المحاور تشهد هدوء حذر إثر مناوشات متقطعة ورماية عشوائية شهدتها ظهر اليوم، مؤكدا أن مقاتلات سلاح الجو الليبي لازالت مستمرة في شن غاراتها لاستهداف عدة تمركزات للمجموعات المسلحة في جنوب طرابلس.

وأكد الخرطوش، أن جميع محاور ” اليرموك -طريق النهر -عين زارة – خلة الفرجان”، لا تزال تحت سيطرة قوات الجيش الليبي، وأن قوات الجيش متواجدة في نقاط تمركزها وتواصل تقدمها بخطى ثابتة في وسط العاصمة طرابلس.

هذا وتواصل قوات الجيش الليبي منذ 4 إبريل الماضي، حملة لاستعادة طرابلس، فيما كانت القيادة العامة قد أعلنت مؤخرا انطلاق “المرحلة الحاسمة والأخيرة” من هذه المعارك، وأكد حفتر في كلمة متلفزة “قرب رفع راية النصر” في طرابلس.

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