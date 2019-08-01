المؤسسة الوطنية للنفط تعلن بدء المرحلة الثانية من مشروع بحر السلام

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة إيني غاز الإيطالية، عن بدء المرحلة الثانية من مشروع حقل بحر السلام للغاز الطبيعي، وبدء الإنتاج بالبئر التاسع، عن طريق شركة مليتة للنفط والغاز المشغلة للمشروع.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن هذه المرحلة ستشهد زيادة القدرة الإنتاجية للحقل، ليصل إلى ألف ومئة مليون قدم مكعب في اليوم، مما سيؤدي إلى زيادة إمدادات الغاز للسوق المحلية، والتعجيل بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد.

وأضافت المؤسسة أن هذا العمل يمثل استكمالا للتطوير التدريجي لأكبر حقل منتج للغاز في ليبيا، مشيرة إلى أن مارس القادم سيشهد انطلاق مشروع تطوير التراكيب البحرية، مما سيسهم في رفع الإنتاج إلى سبعمئة وستين مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، مع حلول الربع الثالث من العام ألفين واثنين وعشرين.

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