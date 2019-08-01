تسجيل طلبات اللجوء لنزلاء جهاز مكافحة الهجرة في طرابلس

سجل فريق العمل التابع لمفوضية الأمم المتخدة لشؤون اللاجئين، صباح اليوم الخميس، طلبات اللجوء لنزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة.

ونظرالفريق، خلال الفعالية في طلبات العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين، وفق بيان أصدره الجهاز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يذكر أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أصدر اليوم، قرارًا بإغلاق مراكز رئيسة لإيواء المهاجرين في مدن مصراتة وتاجوراء والخمس، موجهاً باتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيلهم.

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