مجموعات الوفاق تنعى 11 من مُقاتليها

نعت المجموعات المسلحة المعروفة باسم “لواء الصمود” 7 من مُقاتليها، قالت إنهم قُتلوا، اليوم، خلال اشتباكات مع قوات الجيش الوطني، في محور السواني.

وجاء ذلك بعد ساعات من اندلاع اشتباكات متقطعة بين المجموعات التابعة لحكومة الوفاق والجيش الوطني، في محور اليرموك والسواني ومحور طريق النهر وطريق المطار.

لواء المحجوب الذي انضم مُؤخراً لساحات القتال جنوب طرابلس، بالتزامن مع إعلان المجموعات التابعة للوفاق عن توسيع عملياتها العسكرية بمحور طريق المطار، خسر أيضاً 6 من مُقاتليه في محور طريق المطار.

ونشرت حسابات لأطراف موالية للوفاق عبارات نعت فيها قتلى لواء المحجوب، وكشفت عن أسماء 4 منهم، فيما أشارت إلى أن هوية الإثنين الباقيين ماتزال مجهولة.

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