السيوي : وضعنا خطط لكشف أي تلاعب في منحة أرباب الأسر

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف رئيس مشروع مخصصات أرباب الأسر بالمصرف المركزي “سالم السيوي “أن المصرف وضع خططاً لحماية إجراءات صرف مخصصات أرباب الأسر للعام 2019 من التلاعب والتزوير في الأرقام الوطنية.

السيوي أكد في تصريحات صحفية أن مصرف ليبيا المركزي قد أنهى مع مصلحة الأحوال المدنية إجراءات ربط منظومة الرقم الوطني في محاولة منهم لرصد أي مُخالفات قد تحدث قبل الانتهاء من إجراءات المتقدمين للحصول على مخصصات أرباب الأسر.

وأوضح أنه في حال تم ضبط مخالفات في الرقم الوطني من قِبل أشخاص يُحاولون تقديم مُعاملات بأسماء أشخاص مُتوفيّن للحصول على مخصصات أرباب أسر مُضاعفة فإن المصرف سيطلب منهم التوجه للسجل المدني لتصحيح أوضاعهم القانونية والإدارية قبل صرف المنحة .

وأعلن مصرف ليبيا المركزي الشروع في بيع 500 دولار ضمن برنامج أرباب الأسر بالسعر الرسمي عن كل فرد ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق للعشرين من أغسطس المقبل .

المركزي أوضح عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن تعليمات محافظ المصرف الصديق الكبير جاءت بالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.

يشار إلى أن برنامج أرباب الأسر لايشمل الاصلاحات الاقتصادية التي يدعيها المجلس الرئاسي ومركزي طرابلس، والتي يسوق لها بعض المواقع التابعة لجماعة الإخوان المسلمين .

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير “المقال” قد أوقف صرف المنحة، مدعيًا بوجود خلل في منظومة الرقم الوطني .

ومن جهته، قال رئيس مصلحة الاحوال المدنية محمد بالتمر إن المصلحة منحت الكبير مهلة مدتها 5 أشهر لتصحيح تصريحاته المتعلقة باتهاماته بوجود تزوير لا يعلم بدايته في الأحوال المدنية .

وفي نوفمبر من العام الماضي، نفى بالتمر، «ضبط 890 ألف رقم وطني مزور»، مشيرا إلى تشكيل لجنة للتحقق من كافة البيانات بالنسبة للمواطنين، فيما لم تصدر نتائج لتحقيقات تلك اللجنة حتى الآن.

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