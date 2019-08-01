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الغرياني: يجب طرد سلامة.. وتقديم حفتر للعدالة

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

شن المفتي المعزول الصادق الغرياني، هجوما شرسا على المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، على خلفية ما احتوته الإحاطة الأخيرة التي قدمها سلامة إلى مجلس الأمن الدولي قبل أيام.

وقال الغرياني، خلال ظهوره في برنامج “الإسلام والحياة”، الذي تبثه قناة التناصح المدرجة ضمن المؤسسات الداعمة للإرهاب، إن “كلّ إحاطة من إحاطات سلامة أسوأُ من التي قبلها، ويتمّ في كلّ مرة الشجبُ والاستنكارُ من المسؤولين، فماذا نفعت بيانات الاستنكار والشجب؟! وشبابنا يموتون دفاعا عن النفس والديار والحرمات ثم يُتّهمون من المبعوث الأممي بالعدوان والإرهاب!“.

وأضاف الغرياني، أن تَصَرُّفات سلامة في ليبيا لا تتناسب مع الوظيفة المكلّف بها، فهو يتصرّف كالوصي على الشعب الليبي، ويتدخل في اتخاذ القرارات وفي كلّ شيء من الشؤون العامة والخاصة وفي تعيين الوزراء، مطالبا برحيله عن ليبيا، للمحافظة على سيادة البلد وكرامته، مضيفا أن سلامة يتقلّب في نعيم ليبيا بأموالها ويتحالف مع أعدائها للقضاء على تطلّعات شعبها في الاستقرار والحياة الكريمة وحكم القانون، على حد تعبيره.

كما هاجم قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، الذي وصفه بالمعتدي على طرابلس، الذي قال إنه لا تُطلب له هدنة، وإنما يُقَدّم للعدالة لمحاسبته على جرائمه في قتل الآلاف، ” حسب وصفه.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • اخر جنان شيخ الخوان المفلسين وكبير المتنطعين انت المجرم المطلوب للعدالة وهارب خارج البلاد تعيش وسط بيوت الرزيلة فى اسطنبول كتب الله عليك سوء الخاتمة اما المشير خليفة حفتر فيجاهد فى سبيل الله دفاعا عن كرامة وسيادة الشعب الليبى ضد الخونة والعملاء الذين يريدون ان يكون الشعب الليبى عبيدا عند اردوغان وزوجته امينة وتميم بن موزة اما سلامة فلم يقل حتى الان سوى خمسة فى المائة من الحقيقة التى لو وصلت لمجلس الامن لاصدر قرارا تحت الفصل السابع لضرب المليشيات الارهابية التابعة من الناحية الشكلية للسراج مع انه مجرد واجهة سياسية لمجرمين دوليين ومهربى البشر ودواعش وانصار القاعدة ومنهم ماهو تابع لهذا المهبول الصادق الغريانى ابولهب العصر يحرض على سفك دماء المسلمين قربانا لنيل رضا ربه اردوغان عميل الصهاينة كما قال عنه حزب السعادة الاسلامى التركى

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  • قناة التناطح بين الخرفان لتقديم افكار جنان على خطى الشيطان و لو نظر هذا الشيخ لنفسه فى المرآة ورآى رأس شيطانى قبيح سيقول قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق .ولو تأمل قليلا لقال على من تتنزل الشياطين على كل افاك اثيم عتل بعد ذلك زنيم .وبعد فتاويه الشياطنية تلقى على الواتس اب رسالة من ابليس نصها كالاتى .نشكركم على حسن تعاونكم معنا ونتمنى منك ومن تلاميذك دعم المسيخ الدجال عندما يخرج من بلدة يقال لها كوثى بالعراق وهى فى محافظة بابل حيث كفر الشياطين يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين بابل هاروت وماروت .

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