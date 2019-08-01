الغرياني: يجب طرد سلامة.. وتقديم حفتر للعدالة

شن المفتي المعزول الصادق الغرياني، هجوما شرسا على المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، على خلفية ما احتوته الإحاطة الأخيرة التي قدمها سلامة إلى مجلس الأمن الدولي قبل أيام.

وقال الغرياني، خلال ظهوره في برنامج “الإسلام والحياة”، الذي تبثه قناة التناصح المدرجة ضمن المؤسسات الداعمة للإرهاب، إن “كلّ إحاطة من إحاطات سلامة أسوأُ من التي قبلها، ويتمّ في كلّ مرة الشجبُ والاستنكارُ من المسؤولين، فماذا نفعت بيانات الاستنكار والشجب؟! وشبابنا يموتون دفاعا عن النفس والديار والحرمات ثم يُتّهمون من المبعوث الأممي بالعدوان والإرهاب!“.

وأضاف الغرياني، أن تَصَرُّفات سلامة في ليبيا لا تتناسب مع الوظيفة المكلّف بها، فهو يتصرّف كالوصي على الشعب الليبي، ويتدخل في اتخاذ القرارات وفي كلّ شيء من الشؤون العامة والخاصة وفي تعيين الوزراء، مطالبا برحيله عن ليبيا، للمحافظة على سيادة البلد وكرامته، مضيفا أن سلامة يتقلّب في نعيم ليبيا بأموالها ويتحالف مع أعدائها للقضاء على تطلّعات شعبها في الاستقرار والحياة الكريمة وحكم القانون، على حد تعبيره.

كما هاجم قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، الذي وصفه بالمعتدي على طرابلس، الذي قال إنه لا تُطلب له هدنة، وإنما يُقَدّم للعدالة لمحاسبته على جرائمه في قتل الآلاف، ” حسب وصفه.

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