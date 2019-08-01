ضبط شخص في بنغازي استورد «ماكينة» لخراطة ونسخ مفاتيح السيارات

ألقت عناصر قسم التحريات بالإدارة العامة للبحث الجنائي، القبض على شخص قام باستيراد «ماكينة» لخراطة ونسخ مفاتيح السيارات «المشفرة والعادية» دون تصريح أمني.

وأكد مدير المكتب الإعلامي بالإدارة مساعد ضابط وليد العرفي، ضبط الشخص الذي جلب «الماكنة» بعد ورود معلومة من مصادر خاصة لإدارة البحث عن الحادثة، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

وكشف العرفي – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – أن عناصر التحريات أعدوا كمينا للشخص، بعد أن وصلت إليهم معلومة تفيد تورطه، وانتظروه أمام مقر شركة الشحن، وألقوا القبض عليه.

ولفت مدير المكتب الإعلامي إلى أن الجاني اعترف بشراء هذه «الماكنة» من سوق السوداء بإمارة دبي، وجلبها إلى مدينة بنغازي، لاستخدمها في أعمال سرقة السيارات.

وذكر العرفي أن المتهم اعترف أنه على علاقة بعصابة أخرى في طرابلس، تمتهن نفس الجريمة ولديها نفس «الماكينة» لسرقة السيارات في طرابلس وتهريبها لبنغازي، ثم يتولى بيعها.

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