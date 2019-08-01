اللّواء المنفور يؤكّد استمرار الطّلعات الجويّة من قاعدة الوطية لاستهداف مواقع المليشيات في كافّة المحاور   

الجميل 01 أغسطس 2019 (وال) – استقبل آمر عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة اللواء محمد منفور، وفدا من مجلس أعيان الزنتان على رأسه الشيخ أبو القاسم قريش.

وأكد الوفد ـ خلال اللقاء ـ دعمهم الكامل للقوات المسلحة العربية الليبية للمحافظة على وحدة ليبيا واستقلالها، وأنهم ضد مشروع تنظيم الإخوان والجماعات المسلحة التابعة له .

من جانبه، قدّم اللّواء المنفور شرحا مفصلا للوفد، عن آخر التطورات الميدانية للقوات المسلحة، لافتًا إلى أن العمليات العسكرية تسير حسب الخطّة الموضوعة من قبل القيادة العامة.

المنفور أضاف – في تصريح مرئي نشرته صحيفة المرصد – أن الطلعات الجوية في قاعدة الوطية، مستمرة في استهداف المليشيات في كافة المحاور.

وأكد أن القوات المسلحة في متابعة مستمرة لمحاور القتال في طرابلس، حيث تفتقر المليشيات للتكتيك العسكري والخطط الاستراتيجية وهم غير قادرين على القتال .

وكانت صحيفة (البيان) الإماراتية، قد أعلنت أن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، عقد أمس الأول الثلاثاء، سلسلة لقاءات بالضباط الميدانيين من قادة معارك تحرير طرابلس، لوضع اللمسات الأخيرة على عملية الاقتحام الشامل، وتعزيز محاور القتال.

وذكرت الصحيفة، أنها علمت من مصادر مُقربة من المشاركين في الاجتماع، أن عملية تحرير طرابلس ستتم قبل حلول عيد الأضحى المبارك، بعد ضمان كل أسباب النجاح في تأمين طرابلس، وبخاصة تأمين المدنيين.

وأضافت الصحيفة أن “حفتر التقى” باللواء محمد بن نايل، آمر مجموعات الردع بالقيادة العامة، وآمر منطقة براك العسكرية، وعددٍ آخر من القادة الميدانيين، استعدادًا للبدء في اقتحام العاصمة، بعد التقدم الذي سجلته القوات المسلحة، في مختلف محاور القتال . (وال – الجميل) ر س/ ع ع

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