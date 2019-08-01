مجموعة مسلحة تستولي على 4 محولات هوائية في الزاوية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن مجموعة مسلحة مجهولة استولت على 4 محولات هوائية جديدة كانت على متن الشاحنة المتجهة من منطقة القره بوللي إلى مدينة غريان.

وأشارت، في بيان من المكتب الإعلامي للشركة اليوم، إلى أن المجموعة المسلحة استولت على المحولات الـ4 تحت الجسر المؤدي إلى منطقة بئر الغنم بمدينة الزاوية.

وناشدت الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات الاعتبارية ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، وإرجاع المحولات التي كانت سترفع من كفاءة الشبكة الكهربائية في منطقة الجبل.

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