العامة للكهرباء: مسلحون يستولون على محولات في الزاوية كانت في طريقها إلى غريان

أخبار ليبيا24

أعلنت دائرة الإعلام في الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس أن مجموعة مسلحة بمدينة الزاوية قامت بالتسيلاء على عدد (4) محولات هوائية جديدة.

وأوضحت دائرة الإعلام عبر حسابها الرسمية على “فيسبوك” أن عملية السطو تمت بالتحديد تحت الجسر المؤدي إلى منطقة بئر الغنم حيث كانت المحولات على متن الشاحنة المتجهة من منطقة القره بوللي إلى مدينة غريان .

وناشدت الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات الاعتبارية ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة وإرجاع المحولات التي كانت سترفع من كفاءة الشبكة الكهربائية في منطقة الجبل .

وكانت الشركة العامة للكهرباء أكدت أن محطة الانطلاقة في منطقة عرادة في طرابلس جهد 30 ك. ف تعرضت للاعتداء من قبل مسلحين رافضين لبرنامج طرح الأحمال.

وأضافت الشركة أن مسلحين دخلوا أمس الاربعاء إلى المحطة وقاموا بإطلاق الرصاص على أحد المحولات مما تسبب في خروج الزيت من المحول الأمر الذي أدى إلى فصل التغذية الكهربائية عن المحول وانقطاع الكهرباء عن أجزاء من منطقتي عرادة والبيفي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24