قال عضو مجلس النواب، عز الدين قويرب، إن هناك إصرارا من بعض الدول على دعم المجلس الرئاسي حتى الرمق الأخير، لا لسبب إلا انتصارا لمبدأ المغالبة.

وأضاف قويرب في تصريحات تليفزيونية، أنه وفي حالة حسم المعركة الجارية في طرابلس، فإن العملية السياسية ستعود إلى سياقها الطبيعي وفق الإعلان الدستوري، ومرحلة جديدة على طريق الدولة المنشودة.

