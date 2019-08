قال عضو المجلس البلدى سرت، رئيس لجنة الأزمة بسرت، صالح علي عيادة، إن عدد العائلات النازحة من مناطق الاشتباكات في طرابلس إلى المدينة ارتفع إلى 670 أسرة.

وقال عبادة في تصريحات صحافية، إن تلك العائلات تم تسجيلها في منظومة مكتب الشؤون الاجتماعية بسرت، مؤكدًا أن العدد يزداد يوميًا، مشيرا إلى أن البلدية قامت بصرف ألف دينار لكل أسرة نازحة.

