أولت وسائل إعلام فرنسية أهمية بالغة لقضية احتجاز باحثين روسيين في طرابلس منذ أسابيع، إذ شاركت في التحقيق معهم جهات أمريكية، حيث أشارت إذاعة فرنسا الدولية، الخميس، في تقرير لها، إلى غموض قضية احتجاز اثنين من الرعايا الروس منذ 17 مايو في طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وهي مرتبطة بوضوح بالصراع المستمر من أجل النفوذ في ليبيا.

وقال مصدر أمني ليبي، إن القضية في يد النائب العام في طرابلس، لاشتباه قيام الروس بأنشطة تجسس قائلًا «لقد تم اعتقالهم في وسط العاصمة أثناء قيامهم بالتحقيق مع أشخاص على علاقة بالانتخابات القادمة حتى أنهم يحاولون التأثير على الانتخابات»، حسب قولها.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا قبل نهاية العام، لكن تسبب الوضع الأمني في تأجيلها ولم يتم تحديد تاريخ جديد لها بعد.

The post وسائل إعلام فرنسية تكشف معلومات جديدة حول اعتقال روسيين بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية