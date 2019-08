السيوي: المصرف المركزي وضع خططا لحماية مخصصات أرباب الأسر

المتوسط

كشف رئيس مشروع مخصصات أرباب الأسر بالمصرف المركزي “سالم السيوي “أن المصرف وضع خططاً لحماية إجراءات صرف مخصصات أرباب الأسر للعام 2019 من التلاعب والتزوير في الأرقام الوطنية.

وأكد السيوي أن مصرف ليبيا المركزي أنهى مع مصلحة الأحوال المدنية إجراءات ربط منظومة الرقم الوطني في محاولة منهم لرصد أي مُخالفات قد تحدث قبل الانتهاء من إجراءات المتقدمين للحصول على مخصصات أرباب الأسر.

وأوضح أنه في حال تم ضبط مخالفات في الرقم الوطني من قِبل أشخاص يُحاولون تقديم مُعاملات بأسماء أشخاص مُتوفيّن للحصول على مخصصات أرباب أسر مُضاعفة فإن المصرف سيطلب منهم التوجه للسجل المدني لتصحيح أوضاعهم القانونية والإدارية قبل صرف المنحة .

وأعلن مصرف ليبيا المركزي الشروع في بيع 500 دولار ضمن برنامج أرباب الأسر بالسعر الرسمي عن كل فرد ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق للعشرين من أغسطس المقبل .

