مراسم تسليم واستلام إدارة جهاز الإمداد الطبي

بنغازي 01 أغسطس 2019 (وال) – جرى بمقر جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية المؤقتة “ببنغازي ” مراسم التسليم والاستلام لإدارة الجهاز بين رئيس لجنة الإدارة السابق الدكتور صالح الأوجلي ولجنة الإدارة الجديدة برئاسة الدكتور أحمد بورتيمة تنفيذا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني رقم (503 ) لسنة 2019.

وتم ذلك من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرار معالي وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب، برئاسة الأستاذ أحمد السنوسي وعضوية كلا من الأستاذ سالم الفيتوري، والأستاذ عطية التاورغي، والأستاذة إلهام ماضي، وبحضور المستشار الإداري و مدراء الإدارات والمكاتب وعدد من رؤساء الأقسام والعاملين بتخصصات مختلفة بالجهاز .

وأثنيت اللجنة علی الجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور صالح الأوجلي خلال فترة توليه لإدارة الجهاز، والتي باتت واضحة وجلية، كما تمنت اللجنة المكلفة من قبل وزارة الصحة لمدير الجديد أحمد بورتيمة، التوفيق والسداد في مهام عمله، داعية إياه إلی مضاعفة الجهود وتوحيدها بما يحقق تقديم الدعم الطبي وتقديم خدمة صحية متميزة بالمرافق الصحية بالبلاد .

وخلال مراسم التسليم، أشاد الحاضرون أن عملية التسليم والاستلام تمت بشكل سلس وفي جو يسوده الود والتفاهم بين الإدارة السابقة والإدارة الحالية “.

وفي ختام مراسم التسليم والاستلام تم تكريم الدكتور صالح الأوجلي بدرع تذكاري وشهادة شكر وتقدير تقديرًا لخدماته ومجهوداته طيلة فترة توليه مهام إدارة الجهاز. (وال – بنغازي) ع ع

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